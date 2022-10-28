Українка розлютила російську мафію: у дівчини відібрали плакат на матчі "Динамо" (відео)

Вболівальниця назвала росію — країною-терористом

Київське "Динамо" та АЕК влаштували справжній трилер у Ларнаці. Наша команда зуміла відіграти два м’ячі, а глядачі побачили шість голів.

На жаль, настрій українських уболівальників на стадіоні зіпсували місцеві стюарди. Вони відібрали у дівчини плакат із написом "росія – країна-терорист", повідомляє Ґрунт.

Пояснення було цинічним. Мовляв, на трибунах є російська мафія, яка не хоче бачити такий банер.

Нічия залишила за бортом єврокубків "Динамо". Клуб займе останнє місце у групі Ліги Європи.

Уболівальники вимагають відставки Мірчі Луческу, на що їм відповів Ігор Суркіс. Президент клубу чесно сказав, що під час війни знайти тренера рівня Луческу нереально. А "динамівські серця" потрібно викинути на звалище історії.

До речі, Україна обійшла Швейцарію в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА.