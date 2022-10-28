Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна обійшла Швейцарію
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Наша країна займає 15 місце
Цього тижня українські команди чудово виступили у єврокубках. Перемога та дві нічиї, що додало нам очок у таблицю коефіцієнтів УЄФА та дозволило обійти Швейцарію.
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Таким чином, після п’ятого туру групового етапу Україна посідає 15 місце. Зазначимо, що з 16-го місця країна втрачає одного представника у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.
Наприклад, 15-е місце: ЛЧ – 2, ЛЄ – 1, ЛК – 2; 16-е місце: ЛЧ — 1, ЛЄ — 0, ЛК — 3.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА
Раніше ми писали, що згідно з рейтингом CIES, українська Прем’єр-ліга найгірша у світі. А на першому місці – німецький чемпіонат.