Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна обійшла Швейцарію

Наша країна займає 15 місце

Цього тижня українські команди чудово виступили у єврокубках. Перемога та дві нічиї, що додало нам очок у таблицю коефіцієнтів УЄФА та дозволило обійти Швейцарію.

Таким чином, після п’ятого туру групового етапу Україна посідає 15 місце. Зазначимо, що з 16-го місця країна втрачає одного представника у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

Наприклад, 15-е місце: ЛЧ – 2, ЛЄ – 1, ЛК – 2; 16-е місце: ЛЧ — 1, ЛЄ — 0, ЛК — 3.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

Раніше ми писали, що згідно з рейтингом CIES, українська Прем’єр-ліга найгірша у світі. А на першому місці – німецький чемпіонат.