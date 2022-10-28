Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Швейцарию
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Наша страна занимает 15-е место
На этой неделе украинские команды здорово выступили в еврокубках. Победа и две ничьи, что добавило нам очков в таблицу коэффициентов УЕФА и позволило обойти Швейцарию.
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Таким образом, после пятого тура группового этапа Украина занимает 15-е место. Отметим, что с 16-го места страна теряет одного представителя в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Например, 15-е место: ЛЧ — 2, ЛЕ — 1, ЛК — 2; 16-е место: ЛЧ — 1, ЛЕ — 0, ЛК — 3.
Таблица коэффициентов УЕФА
Ранее мы писали, что согласно рейтингу CIES, украинская Премьер-лига худшая в мире. А на первом месте — немецкий чемпионат.