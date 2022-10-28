Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Швейцарию

Наша страна занимает 15-е место

На этой неделе украинские команды здорово выступили в еврокубках. Победа и две ничьи, что добавило нам очков в таблицу коэффициентов УЕФА и позволило обойти Швейцарию.

Таким образом, после пятого тура группового этапа Украина занимает 15-е место. Отметим, что с 16-го места страна теряет одного представителя в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Например, 15-е место: ЛЧ — 2, ЛЕ — 1, ЛК — 2; 16-е место: ЛЧ — 1, ЛЕ — 0, ЛК — 3.

Таблица коэффициентов УЕФА

Ранее мы писали, что согласно рейтингу CIES, украинская Премьер-лига худшая в мире. А на первом месте — немецкий чемпионат.