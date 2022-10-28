Украинка разозлила русскую мафию: у девушки отобрали плакат на матче "Динамо" (видео)

Болельщица назвала россию — страной-террористом

Киевское "Динамо" и АЕК устроили настоящий триллер в Ларнаке. Наша команда сумела отыграть два мяча, а зрители увидели шесть голов.

Увы, настроение украинским болельщикам на стадионе испортили местные стюарды. Они отобрали у девушки плакат с надписью "россия – страна-террорист", сообщает Ґрунт.

Объяснение было циничным. Мол, на трибунах находится российская мафия, которая не хочет видеть такой баннер.

Ничья оставила за бортом еврокубков "Динамо". Клуб займет последнее место в группе Лиги Европы.

Болельщики требуют отставки Мирчи Луческу, на что им ответил Игорь Суркис. Президент клуба честно сказал, что во время войны найти тренера уровня Луческу нереально. А "динамовские сердца" нужно выбросить на свалку истории.

Кстати, Украина обошла Швейцарию в обновленной таблице коэффициентов УЕФА.