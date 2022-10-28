Отримав удар ножем у спину: футболіста мало не зарізали у супермаркеті

Пабло Марі став жертвою нападу у Мілані

Відомий іспанський футболіст Пабло Марі отримав тяжкі поранення у супермаркеті на околицях Мілана. Невідомий чоловік накинувся із ножем на відвідувачів магазину. Загалом постраждали шестеро людей: п’ять відвідувачів та касир. Один чоловік помер. Раніше футболіст отримав кулю в груди від свого друга.

Пабло Марі, який виступає за клуб "Монца" був у магазині з дружиною та дитиною, коли 46-річний чоловік схопив з полиці ніж та кинувся на відвідувачів. Марі отримав удар кулаком у підборіддя, а потім ніж у спину.

Керуючий директор "Монци" Адріано Галліані заявив, що у Марі досить глибока рана, пише Фокус.

"У Пабло Марі глибока рана на спині, яка, на щастя, не зачепила життєво важливі органи. Його життю нічого не загрожує, він має швидко видужати", — розповів Галліані.

Нападника затримали. Мотив нападу був невідомий. Італійська влада заявила, що немає жодних ознак, що вказують на тероризм.

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