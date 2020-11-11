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Футболист получил пулю в грудь от своего друга-шутника

Футболист получил пулю в грудь от своего друга-шутника
Обновлено 16:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер chapoisat

18-летняя восходящая звезда лиссабонского Спортинга Бруну Тавареш был госпитализирован с пулевым ранением в одной из местных больниц. Об этом сообщает thesun.

По информации источника, футболист сидел в машине на станции техобслуживания. Рядом с ним находились его друзья. Сообщается, что один из них достал заряженный пистолет и начал подшучивать над товарищем. Оружие внезапно выстрелило прямо в грудь Таварешу. Атакующего полузащитника срочно доставили в больницу, где ему сделали операцию. Стрелявший сбежал с места инцидента, а полиция начала его поиски.

В Спортинге узнали о ситуации и уже готовят дисциплинарные санкции к игроку, с которым в мае продлили соглашение на пять лет. На данный момент Бруну выступает за молодежную команду португальского гранда. Игрок неоднократной вызывался в молодежною сборную Португалии, где забил 9 мячей в 38-и поединках.

Игрока уже выписали из больницы и дальнейшим его лечением займутся клубные врачи.

Ранее Телеграф сообщал, что сборная Португалии без Роналду справилась со Швецией.

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Все по теме:

ФК Спортинг, Футбол, Бруну Тавареш.

Автор:

Телеграф
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