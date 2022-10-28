Гол в ворота "Динамо" — лучший в Лиге Европы: посмотрите на этот шедевр (видео)

Омри Альтман красивейшим ударом отправил мяч в сетку ворот

Киевское "Динамо" и кипрский АЕК расписали боевую ничью в Лиге Европы. Этот результат не устроил украинский клуб, который не сможет весной продолжить свое участие в еврокубках.

Но матч в Ларнаке стал топовым в спортивных новостях из-за решения УЕФА. Гол Омри Альтмана в ворота "Динамо" признан лучшим в этом туре.

Ранее мы писали, что украинская болельщица разозлила русскую мафию на матче АЕК — "Динамо". У девушки отобрали антироссийский плакат.

А вот в Лиге конференций на гол тура претендовал полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок, который забил красивый мяч "Аполлону". Но приз отдали Энди Диуфу из "Базеля" за гол в ворота "Жальгириса".

Напомним, что "Днепр-1" досрочно вышел в плей-офф Лиги конференций.