Футболист наорал на Монзуль во время матча (видео)

Капитан "Черноморца" не сдержал эмоции

Необычный инцидент произошел в матче 10-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23 "Днепр-1" — "Черноморец".

Во время игры центральный полузащитник "Моряков" Сергей Кравченко выругался на главного арбитра встречи Екатерину Монзуль. Об этом сообщает YouTube-канал ПРОФУТБОЛ Digital.

В компенсированное к первому тайму время Монзуль поставила сомнительный штрафной удар в сторону ворот "Черноморца", что вызвало недовольство со стороны Сергея Кравченко. Хавбек в нецензурной форме выругался на поле, а затем пообщался с рефери тет-а-тет. Момент зафиксировали телекамеры.

"Вы что, бл**ь, издеваетесь вообще, н***й? До них дотрагиваться вообще можно или нет? Нельзя, бл**ь?", — сказал Кравченко.

Как Кравченко кричал на Монзуль в матче УПЛ. Внимание на видео присутствует ненормативная лексика

Добавим, что встреча завершилась минимальной победой "Днепра-1" со счетом 1:0. Единственный гол в поединке записал на свой счет Александр Пихаленок.

Видеообзор матча "Днепр-1" — "Черноморец":

Напомним, в четверг "Днепр-1" победил в 5 туре Лиги конференций кипрский "Аполлон" (1:0). К слову, в этом матче Пихаленок забил гол-шедевр, который даже оказался в числе претендентов на лучшее взятие ворот тура в еврокубке.