Кріштіану Роналду купив найдорожчий будинок у Португалії (фото)

Футболіст може продовжити кар’єру у "Спортінгу"

Нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду нещодавно був оштрафований більш ніж на мільйон євро. Однак це не завадило футболістові купити дорогу віллу в Португалії.

Будинок знаходиться за 40 хвилин їзди від столиці Португалії Лісабона. Особняк площею 2720 квадратних метрів займає три поверхи, має сад та басейн. На покупку вілли Роналду витратив 18 млн євро. Ця обставина робить новий будинок Кріштіану найдорожчою нерухомістю у всій Португалії, повідомляє The Sun.

Придбання настільки дорогої резиденції в безпосередній близькості від Лісабона може означати те, що Роналду зацікавлений у переході до місцевого "Спортінга", вихованцем якого він є.

37-річний Кріштіану Роналду зараз грає за "МЮ", проте не знаходить спільної мови з головним тренером команди. І не виключено, що клуб взимку позбудеться зіркового гравця.

Раніше видання FourFourTwo склало рейтинг найкращих футболістів у світовій історії. Знайшлося там місце і для Роналду.