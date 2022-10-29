Криштиану Роналду купил самый дорогой дом в Португалии (фото)

Футболист может продолжить карьеру в "Спортинге"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду недавно был оштрафован более чем на миллион евро. Однако это не помешало футболисту купить дорогущую виллу в Португалии.

Дом находится в 40 минутах езды от столицы Португалии Лиссабона. Особняк площадью 2720 квадратных метров занимает три этажа, имеет сад и бассейн. На покупку виллы Роналду потратил 18 млн евро. Это обстоятельство делает новый дом Криштиану самой дорогой недвижимостью во всей Португалии, сообщает The Sun.

Приобретение настолько дорогой резиденции в непосредственной близости от Лиссабона может означать на то, что Роналду заинтересован в переходе в местный "Спортинг", воспитанником которого он является.

37-летний Криштиану Роналду сейчас играет за "МЮ", однако не находит общий язык с главным тренером команды. И не исключено, что клуб зимой избавится от звездного игрока.

Ранее издание FourFourTwo составило рейтинг лучших футболистов в мировой истории. Нашлось там место и для Роналду.