Финал будет сумасшедшим: компьютер предсказал победителя ЧМ-2022

В битве за трофей сойдутся Месси и Роналду

Компании BCA Research удалось смоделировать ход чемпионата мира по футболу. Суперкомпьютер предсказал, что чемпионом станет сборная Аргентины. Ранее мы объяснили, почему Украина не заменит Иран на мундиале.

Исследование основано на результатах 192 игр группового этапа и 64 матчей плей-офф, которые были сыгранны на чемпионатах мира в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах.

В итоге, по версии BCA Research, Лионель Месси и Криштиану Роналду встретятся друг с другом в финале ЧМ-2022.

"После долгих подсчетов мы выяснили, что Аргентина и Лионель Месси станут победителями чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Не исключено, что для этого понадобится серия послематчевых пенальти. Аргентина столкнется со многими сложными играми на протяжении всей стадии плей-офф, а финал будет, по сути, как подбрасывание монеты", – цитирует представителей BCA Research сайт FourFourTwo.

Сильный аргумент в пользу Аргентины — команда не проигрывает с июля 2019 года и выиграла Кубок Америки прошлым летом.

Еще одним фаворитом ЧМ-2022 считается сборная Англии. Но суперкомпьютер прогнозирует ей полуфинал — и поражение от Португалии.

Добавим, что сборная Дании по футболу презентовала форму-невидимку из-за нарушений прав человека в Катаре.

Кстати, в Катаре во время мундиаля можно будет пить алкоголь.