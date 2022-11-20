Катар — Эквадор: онлайн самого скандального матча ЧМ-2022

В первом поединке мирового первенства фаворитом является сборная из Южной Америки

Воскресенье, 20 ноября, войдет в историю мирового футбола. Это будет самое позднее начало чемпионата мира. Турнира, который впервые пройдет на Ближнем Востоке. В 18:00 по киевскому времени начнется первый матча ЧМ-2022. Хозяин турнира Катар играет с Эквадором. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка с повторами видео голов. А накануне пройдет церемония открытия ЧМ-2022.

Скандал

На этой неделе журналист, политический аналитик и руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха заявил, что восемь футболистов сборной Эквадора должны сдать матч Катару за 7,4 млн долларов. Матч должен завершится со счетом — 1:0, а гол забьют катарцы во втором тайме.

Еще один скандал был связан со сборной Эквадора во время отборочного турнира. За эквадорцев играл подставной футболист. Представители Перу и Чили даже подавали заявление в Спортивный арбитражный суд. Но тот лишь ограничился штрафом и снятием очков с Эквадора в следующем отборочном цикле. И допустил команду до мундиаля.

Катар

Для катарцев это будет дебютный чемпионат мира. Команда является действующим чемпионом Азии. В 2019 году Катар в финале обыграл сборную Японии — 3:1.

Эквадор

Латиноамериканцы всего четвертый раз в истории сыграют на чемпионате мира. Дважды они не выходили из группы, а на ЧМ-2006 добрались до 1/8 финала, где уступили Англии — 0:1.

История встреч

В 2018 году команды провели товарищеский поединок, который выиграл Катар — 4:3.

Кто фаворит

На победу Катара букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом — 3,55 (вероятность 26%), на ничью — 3,10 (32%), на успех Эквадора — 2,37 (42%).

Где смотреть

На территории Украины первый поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут транслировать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч Катар — Эквадор пройдет на арене "Аль-Байт" в городе Аль-Хаур. Ее вместимость: 60 тысяч зрителей.

В основу дизайна стадиона вошел бедуинский шатер, который был домом для кочевников, живших на берегу Персидского залива. Арена символизирует связь прошлого и будущего Катара. Интерьеры спорткомплекса с суперсовременной начинкой напоминают богатый бедуинский шатер.

После завершения мундиаля верхний ярус трибун разберут и арена будет вмещать всего 32 тысячи зрителей.