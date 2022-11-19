Катар - Эквадор: прогноз на первый матч ЧМ-2022 по футболу

Букмекеры не верят в успех хозяев Мундиаля

Катар, который обвинили в подкупе футболистов, в матче-открытии чемпионата мира по футболу 2022 сыграет против Эквадора. Букмекеры отдают предпочтение южноамериканской сборной в этом противостоянии.

Об этом сообщает Пари-Матч. Эквадорцы являются незначительными фаворитами встречи.

По мнению специалистов, у хозяев немного меньше шансов. На победу Катара букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 3,55 (вероятность 28% при марже букмекеров 2%), ничья и успех Эквадора менее вероятны — 3,10 (32%) и 2,37 (42%) соответственно.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Катар — Эквадор:

Пари-Матч: (победа Катара 3,55 — ничья 3,10 — победа Эквадора 2,37)

К слову, букмекеры накануне оценили шансы Катара и Эквадора на победу в турнире.

Игра Катар — Эквадор состоится в воскресенье, 20 ноября в Эль-Хауре на стадионе "Аль-Байт". Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть матч-открытие ЧМ-2022 в прямом эфире в Украине.

Напомним, власти Катара запретили продавать алкогольное пиво на стадионах во время ЧМ-2022.