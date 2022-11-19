Капитан сборной Польши не будет надевать на ЧМ-2022 подарок Андрея Шевченко

Роберт Левандовски не намерен играть в сине-желтой повязке

Сборная Польши на чемпионат мира летела в сопровождении истребителей. Команда уже в Катаре и готовится к своему первому матчу на турнире. Во вторник, 22 ноября, поляки сыграют с Мексикой.

Накануне капитан сборной Польши Роберт Левандовски пообщался с журналистами и сообщил, что не будет надевать во время поединков чемпионата мира сине-желтую повязку, которую ему подарил Андрей Шевченко.

"Повязка Андрея Шевченко действительно прибыла с нами в Катар. Впрочем, нет никаких причин надевать ее на матчи", – приводит слова Левандовски Meczyki.

Ранее мы писали, что вратарь сборной Польши получил травму в последнем матче перед мундиалем.

На групповом этапе поляки сыграют с Мексикой, Саудовской Аравией и Аргентиной. Интересно, что модель пообещала вратарю сборной Мексики ночь любви за победу на ЧМ-2022.