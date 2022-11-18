"Долго и сильно били по голове": Валуев пожелал сборной россии победы на ЧМ-2022

Сборная рф не участвует в этом турнире

Бывший чемпион мира по боксу, депутат госдумы рф Николай Валуев за пару дней до старта ЧМ-2022 по футболу пожелал сборной россии победы на турнире, при этом эта команда была отстранена от международных соревнований еще на стадии квалификации.

Соответствующий комментарий бывшего обладателя пояса WBA в супертяжелом весе доступен на РБ-Спорт. Бывший спортсмен заявил, что победителем Мундиаля 2022 года хотел бы видеть сборную рф.

"Буду ли я следить за чемпионатом мира по футболу? Отчасти и по загруженности. Поддерживать никого не буду, хочется просто увидеть хороший футбол. Кого бы хотел видеть победителем ЧМ-2022? Сборную россии!" — сказал Валуев.

В сети лишь посмеялись над словами российского депутата, ведь сборная рф будет наблюдать за ЧМ-2022 только с экранов телевизора.

Накануне сборная россии по футболу не сумела обыграть Таджикистан (0:0) в товарищеском матче.

Напомним, ЧМ-2022 по футболу стартует матчем Катар — Эквадор. Перед этой игрой вспыхнул громкий скандал.

Ранее советский вратарь заявил, что команда рф легко бы прошла Польшу, если бы не дисквалификация.