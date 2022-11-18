Польша летела на ЧМ-2022 под прикрытием американских истребителей (видео)
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До границы команду сопровождали самолеты F-16
Уже 20 ноября стартует чемпионат мира по футболу. А 22-числа сборная Польши сыграет свой первый матч на мундиале. Против Мексики.
Поляки уже прибыли в Катар. До границы Польши национальная команда летела в сопровождении истребителей F-16. Об этом сообщил в социальных сетях министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Ранее мы писали, что вратарь сборной Польши получил травму в последнем матче перед мундиалем.
На групповом этапе поляки сыграют с Мексикой, Саудовской Аравией и Аргентиной. Интересно, что модель пообещала вратарю сборной Мексики ночь любви за победу на ЧМ-2022.
Напомним, что компания EA Sports предсказала Аргентине победу на ЧМ-2022. Три ее предыдущих прогноза сбылись на сто процентов.