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Польща летіла на ЧС-2022 під прикриттям американських винищувачів (відео)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Футболісти збірної Польщі летять до Катару
Футболісти збірної Польщі летять до Катару

До кордону команду супроводжували літаки F-16

Вже 20 листопада стартує чемпіонат світу з футболу. А 22-го числа збірна Польщі зіграє свій перший матч на мундіалі. Проти Мексики.

Поляки вже прибули до Катару. До кордону Польщі національна команда летіла у супроводі винищувачів F-16. Про це повідомив у соціальних мережах міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Раніше ми писали, що воротар збірної Польщі зазнав травми в останньому матчі перед мундіалем.

На груповому етапі поляки зіграють із Мексикою, Саудівською Аравією та Аргентиною. Цікаво, що модель пообіцяла воротареві збірної Мексики ніч кохання за перемогу на ЧС-2022.

Нагадаємо, що компанія EA Sports передбачила Аргентині перемогу на ЧС-2022. Три її попередні прогнози справдилися на сто відсотків.

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#Футбол #Збірна Польщі #ЧС-2022 #ЧС-2022 в Катарі