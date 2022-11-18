Польща летіла на ЧС-2022 під прикриттям американських винищувачів (відео)

До кордону команду супроводжували літаки F-16

Вже 20 листопада стартує чемпіонат світу з футболу. А 22-го числа збірна Польщі зіграє свій перший матч на мундіалі. Проти Мексики.

Поляки вже прибули до Катару. До кордону Польщі національна команда летіла у супроводі винищувачів F-16. Про це повідомив у соціальних мережах міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Раніше ми писали, що воротар збірної Польщі зазнав травми в останньому матчі перед мундіалем.

На груповому етапі поляки зіграють із Мексикою, Саудівською Аравією та Аргентиною. Цікаво, що модель пообіцяла воротареві збірної Мексики ніч кохання за перемогу на ЧС-2022.

Нагадаємо, що компанія EA Sports передбачила Аргентині перемогу на ЧС-2022. Три її попередні прогнози справдилися на сто відсотків.