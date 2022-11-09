Ніколи не помиляються! Зроблено найточніший прогноз на ЧС-2022

Головний трофей світового футболу виграє Аргентина

Компанія EA Sports зробила прогноз на переможця чемпіонату світу 2022 року з футболу. Були використані інноваційні технології HyperMotion2 та спеціальні рейтинги FIFA World Cup 2022, щоб зімітувати усі 64 матчі турніру.

Система передбачила перемогу на турнірі збірної Аргентини, яка у фіналі обіграє Бразилію – 1:0. Переможний гол заб’є Ліонель Мессі.

У матчі за третє місце Франція обіграє Португалію — 4:2.

EA Sports за допомогою подібних досліджень раніше правильно передбачила переможців трьох останніх чемпіонатів світу у 2010 (Іспанія), 2014 (Німеччина) та 2018 (Франція) роках.

Що цікаво, раніше компанія BCA Research змоделювала перебіг чемпіонату світу з футболу. І в неї також мундіаль виграла Аргентина. Проте у фіналі аргентинці обіграли Португалію.

До речі, в Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

Додамо, що збірна Данії з футболу презентувала форму-невидимку через порушення прав людини у Катарі.