Никогда не ошибаются! Сделан самый точный прогноз на ЧМ-2022

Главный трофей мирового футбола выиграет Аргентина

Компания EA Sports сделала прогноз на победителя чемпионата мира 2022 года по футболу. Были использованы инновационные технологии HyperMotion2 и специальные рейтинги FIFA World Cup 2022, чтобы сымитировать все 64 матча турнира.

Система предсказала победу на турнире сборной Аргентины, которая в финале обыграет Бразилию — 1:0. Победный гол забьет Лионель Месси.

В матче за третье место Франция обыграет Португалию — 4:2.

EA Sports с помощью подобных исследований ранее правильно предсказала победителей трех последних чемпионатов мира в 2010 (Испания), 2014 (Германия) и 2018 (Франция) годах.

Что интересно, ранее компания BCA Research смоделировать ход чемпионата мира по футболу. И у нее также мундиаль выиграла Аргентина. Однако в финале аргентинцы обыграли Португалию.

Кстати, в Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

Добавим, что сборная Дании по футболу презентовала форму-невидимку из-за нарушений прав человека в Катаре.