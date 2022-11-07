Ты не забудешь эту ночь никогда: вратарю сборной Мексики сделали интересное предложение

Теперь у Гильермо Очоа есть дополнительный стимул стать чемпионом мира

Уже 20 ноября стартует чемпионат мира по футболу. Мексиканский голкипер Гильермо Очоа поедет на свой четвертый мундиаль. В Катар он отправится очень мотивированным, об этом позаботилась звезда Onlyfans Ванда Эспиноза.

Девушка пообещала Очоа ночь, которую он никогда не забудет, сообщает The Sun. Для этого Мексике нужно выиграть ЧМ-2022. Более того, Ванда вместе с подружками по Onlyfans готова отблагодарить голкипера, да и других футболистов, в случае выхода сборной в 1/4 финала.

В четвертьфинале чемпионата мира мексиканцы последний раз играли в 1986 году. Если в Катаре им удастся повторить этот успех, то футболисты получат бесплатную подписку на страничку Ванды и ее подружек на сайте для взрослых.

Сборная Мексики попала в одну группу с Аргентиной, Польшей и Саудовской Аравией. В 1/8 финала выйдут две команды из группы. Смотрите расписание всех матчей ЧМ-2022.

Ранее мы писали, что бывший полузащитник "Шахтера" поедет на чемпионат мира. Он получил вызов в сборную Бразилии.