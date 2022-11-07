Экс-игрок "Шахтера" едет на ЧМ-2022: Бразилия назвала состав на мундиаль

В заявку бразильцев вошел полузащитник Фред

Самая титуловання сборная планеты — пять чемпионских титулов — огласила заявку на чемпионат мира в Катаре. Смотрите наш гид по мундиалю, который стартует 20 ноября.

В состав бразильцев вошел и бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Фред, сейчас он играет за "Манчестер Юнайтед".

Состав Бразилии на ЧМ-2022

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль", Англия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Вевертон ("Палмейрас").

Алиссон ("Ливерпуль", Англия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Вевертон ("Палмейрас"). Защитники: Тьяго Силва ("Челси", Англия), Маркиньос ("ПСЖ", Франция), Данилу ("Ювентус", Италия), Алекс Теллес ("Севилья", Испания), Алекс Сандро ("Ювентус", Италия), Эдер Милитао ("Реал", Испания), Бремер ("Ювентус", Италия), Дани Алвес ("УНАМ Пумас", Мексика).

Тьяго Силва ("Челси", Англия), Маркиньос ("ПСЖ", Франция), Данилу ("Ювентус", Италия), Алекс Теллес ("Севилья", Испания), Алекс Сандро ("Ювентус", Италия), Эдер Милитао ("Реал", Испания), Бремер ("Ювентус", Италия), Дани Алвес ("УНАМ Пумас", Мексика). Полузащитники: Бруну Гимарайнс ("Ньюкасл", Англия), Каземиро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Лукас Пакета ("Лион", Франция), Фабиньо ("Ливерпуль", Англия), Фред ("Манчестер Юнайтед", Англия), Эвертон Рибейро ("Фламенго").

Бруну Гимарайнс ("Ньюкасл", Англия), Каземиро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Лукас Пакета ("Лион", Франция), Фабиньо ("Ливерпуль", Англия), Фред ("Манчестер Юнайтед", Англия), Эвертон Рибейро ("Фламенго"). Нападающие: Неймар ("ПСЖ", Франция), Винисиус Жуниор ("Реал", Испания), Антони ("Манчестер Юнайтед", Англия), Родриго ("Реал", Испания), Ришарлисон ("Тоттенхэм", Англия), Рафинья ("Барселона", Испания), Габриэл Мартинелли ("Арсенал", Англия), Педру ("Фламенго"), Габриэл Жезус ("Арсенал", Англия).

Главным тренером сборной Бразилии является Тите.

По правилам ФИФА, каждая страна должна до 13 ноября подать окончательную заявку на мундиаль, в которую должны войти 23-26 футболистов. Сборная Бразилии сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Кстати, в Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

Добавим, что сборная Дании по футболу презентовала форму-невидимку из-за нарушений прав человека в Катаре.