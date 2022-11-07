Смерть предателю! Украинского футболиста грозятся убить в Бельгии

Фанаты "Гента" разозлились на Романа Яремчука

В матче 16 тура чемпионата Бельгии болельщики "Гента" вывесили баннер, адресованный украинскому нападающему "Брюгге" Роману Яремчуку. Они были недовольны, что форвард перешел в другую команду.

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"Смерть предателям, Яремчук — иуда", — было написано на баннере фанатов.

Баннер для Яремчука

Напомним, Яремчук выступал за "Гент" с 2017 по 2021 год, после чего перешел в "Бенфику". Летом 2022 года Яремчук заключил контракт с "Брюгге". Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года.

В нынешнем сезоне Яремчук провел за "Брюгге" 17 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и сделал четыре результативные передачи.

"Гент" категорически не одобряет баннер, которой фанаты развернули в адрес Романа Яремчука. Это безвкусно, неуважительно, и такому не место на нашем стадионе. "Гент" приносит свои извинения Роману Яремчуку", — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее мы рассказывали о невероятном голе из чемпионата Италии. Там вратарь забил со своей половины поля.

А в финале чемпионата МЛС произошла фантастическая развязка с голами в компенсированное время и серией пенальти.