Гол, который невозможно забыть: легенде "Динамо" Блохину исполнилось 70 лет (видео)

Звезда футбола празднует юбилей

5 ноября лучшему бомбардиру в истории киевского "Динамо" Олегу Блохину исполнилось 70 лет. Столичный клуб не сумел поздравить юбиляра своей игрой в еврокубках.

Тем не менее "Бело-синие" пожелали Блохину крепкого здоровья, передает официальный сайт киевского клуба. Блохин забил 280 голов в 585 матчах за "Динамо".

"Руководство, тренеры, игроки и сотрудники футбольного клуба "Динамо" (Киев) желают юбиляру крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни, энергии и вдохновения, добра и мира!" — гласит сообщение от пресс-службы киевлян.

О легендарном динамовце, который стал настоящим символом целой победоносной эпохи клуба в 70-80-е годы, красноречиво говорят его достижения:

семь чемпионских титулов первенства СССР (1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986 гг.), пять Кубков СССР (1974, 1978, 1982, 1985, 1987 гг.), два Кубка обладателей Кубков (1975, 1986 гг.), Суперкубок УЕФА (1975 г.);

рекордные 280 голов в 585 матчах за "Динамо" во всех турнирах. Также Блохин является рекордсменом по количеству матчей (432) и забитым мячам (211) в чемпионатах СССР;

лучший бомбардир сборной СССР (42 мяча в рекордных 112-ти матчах); участник чемпионатов мира 1982, 1986 гг., бронзовый призер Олимпийских игр 1972, 1976 гг.;

пятикратный лучший бомбардир чемпионата СССР (1972, 1973, 1974, 1975, 1977) и лучший бомбардир в истории розыгрыша Кубка СССР (30 мячей);

15-кратный лауреат списка "33 лучших футболистов СССР" по итогам сезона, из них рекордные 13 раз (1972-1982, 1985, 1986) – под №1, дважды (1983, 1984) – под №2;

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Одним из памятных моментов в игровой карьере Блохина стал супергол в ворота "Баварии" в матче за Суперкубок УЕФА (0:1).

Лучшие голы Блохина

Кроме того, Блохин стал довольно успешным тренером. Под его руководством сборная Украины достигла самого большого успеха в своей истории — пробилась в четвертьфинал чемпионата мира в 2006 году.

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