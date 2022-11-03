Хлопнуть дверьми не получилось: "Динамо" бесславно проиграло "Фенербахче" (видео)

"Бело-синие" доигрывали матч вдесятером

В четверг, 3 ноября, "Динамо" провело матч 6-го тура группового раунда Лиги Европы сезона 2022/23 против "Фенербахче".

Встреча группы B состоялась в Кракове на стадионе "Краковия" и завершилась со счетом 0:2 в пользу стамбульской команды. Киевляне по итогам евросезона заняли последнее место в квартете.

Уже в дебюте первого тайма "гости" забили довольно нелепый гол. После заброса в штрафную Бущан снес Валенсию, а мяч отскочил к Арде Гюлеру, который легко переправил "снаряд" в пустые ворота. Под занавес первой половины Виллиан Аран удвоил преимущество "Фенербахче", удачно сыграв головой при розыгрыше стандарта.

Во втором тайме ситуацию для "Динамо" усугубило удаление Ильи Забарного (2-я желтая). В итоге киевляне проиграли 5 матчей из 6 на групповой стадии еврокубка.

Турнирное положение команд в группе B Лиги Европы

Статистика матча Динамо - Фенербахче

Видеообзор матча (полное видео матча доступно на megogo)

Видео голов:

Напомним, до этого киевляне в Лиге Европы провели 5 матчей. Стартовали "Бело-синие" поражением от "Фенербахче" (1:2), затем наша команда сенсационно уступила АЕКу (0:1), после чего минимально проиграла Ренну" (1:2). Во втором круге "динамовцы" вновь проиграли французам (0:1), а в 5-м туре набрали свои первые очки в ЛЕ, сыграв с АЕКом из Ларнаки вничью (3:3).