Серб успел поиграть в россии

Позиция сербских властей и самих сербов касательно полномасштабного вторжения рф в Украину отличается от позиции цивилизованного мира. Бывший футболист тульского "Арсенала" Горан Чаушич считает, что в войне виноваты США.

Таким мнением футболист, который сейчас выступающий за "Бурирам Юнайтед" из Таиланда, поделился с metaratings.ru. Футболист уверен, что Штаты еще в 2014 году "влезли" в конфликт, который перерос в большую войну на континенте.

"Меня в целом расстраивает, что в Европе опять военный конфликт. Я это прошел почти 30 лет назад, когда был маленьким. Я понимал, что происходит, потому что мне было семь лет, когда бомбили Белград. Мне жалко людей, которые сейчас страдают. Никогда не любил политику, пара человек в мире хотят все поменять, обычные люди не виноваты.

Я знаю, что все началось не сейчас, а в 2014 году. Уверен, что если бы Америка не влезала, то ничего бы не произошло уже тогда. Она всегда влезала в дела других стран, мы в Сербии тоже через это прошли. Думаю, сейчас этому наступит конец", – сказал Чаушич.

Ранее сообщалось, что российский волейболист оскорбил поляков.

Накануне в рф заявили, что россия является непосредственной правопреемницей Олимпийских игр.