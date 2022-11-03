УЕФА придумал еще один футбольный турнир: что это значит для Украины

Для женщин запускают Лигу наций

За два года до Олимпийских игр в Париже УЕФА объявил о создании женской Лиги наций. Ее финальный этап станет квалификацией олимпийского турнира. Впервые новый формат будет использован в преддверии чемпионата Европы‑2025 среди женщин, аналогичные принципы будут применяться к чемпионату мира 2027 года.

Как и в мужской футбольной Лиге наций, четыре победителя групп сильнейшего дивизиона выйдут в финальный этап турнира. В 2024 году по итогам полуфинальных матчей определятся две команды, которые наряду с Францией примут участие в олимпийском турнире. Если Франция пройдет в финал, на Олимпиаду отберется команда, которая займет третье место, сообщает УЕФА.

Европейская квалификация стартует весной 2024 года, после завершения Лиги наций, и состоит из двух этапов. Первый этап проводится в том же формате, что и Лига наций.

Конечная цель этого этапа соревнований для команды — отобраться на чемпионат Европы или чемпионат мира и занять как можно более высокое место в системе лиг в следующем цикле. В зависимости от места в группе команды либо останутся в своем дивизионе, либо будут автоматически переведены в более высокую или низкую лиги.

Восемь лучших по рейтингу команд лиги А по итогам европейской квалификации получат прямые путевки на ЕВРО‑2025. Оставшиеся места будут разыграны в раундах плей‑офф европейской квалификации.

Что это значит для Украины? Наша женская команда лишь однажды играла на чемпионате Европы — в 2009 году не вышла из группы. На Евро-2022 наши девушки не пробились, проиграв в стыковых матчах Северной Ирландии. На Олимпийских играх также украинки никогда не участвовали. И вряд ли новая система упростит для Украины возможность попасть на крупные турниры.