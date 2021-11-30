Стало известно, сколько зарабатывают девушки-футболистки в чемпионате Украины

Для профессионального спорта суммы кажутся ничтожно малыми

Директор по стратегии и коммуникациям «Шахтера» Юрий Свиридов в интервью «Футбольному формату» рассказал о зарплатах в женском украинском футболе.

"Ну какие зарплаты у нас у девушек? Вот я слышал, что порядок цифр такой: от 300 до 1500 долларов. Не исключаю, что могут быть и куда меньше суммы. Но если мы говорим о действительно сильных игроках в топ-клубах — там в районе 1500.

Несмотря на это, я вижу, что у украинского женского футбола очень большое будущее. Он набирает популярности в стране и смотреть порой куда интереснее, чем мужской. Уже видно, что очень много девушек хотят заниматься этим видом спорта.

Верю, что в ближайшие годы женские команды начнут играть на больших стадионах. Хотя "Житлобуд-1" уже и сейчас спокойно себе проводит еврокубковые матчи на "Металлисте", — заявил Свиридов.

Напомним, с этого сезона каждая мужская команда УПЛ обязана иметь в своей структуре женскую команду, которая должна выступать на профессиональном уровне. В высшей лиге чемпионата Украины на данный момент выступает 11 команд.

Как ранее сообщал "Телеграф", тренер сборной Украины претендует на звание лучшего наставника года в мире.