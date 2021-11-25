Укр

Тренер сборной Украины претендует на звание лучшего наставника года

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Владимир Лавский Владимир Лавский
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Льюис Кортес Новость обновлена 25 ноября 2021, 22:53
Льюис Кортес

Кортес вошел в шорт-лист благодаря заслугам в женской команде "Барселоны".

Главный тренер женской сборной Украины по футболу Льюис Кортес вошел в список номинантов на звание лучшего наставника в мире по версии Globe Soccer Awards.

В прошлом сезоне вместе с "Барселоной" Кортес становился чемпионом Испании, а также выиграл Суперкубок страны.

Среди конкурентов испанского специалиста главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, рулевой итальянцев Роберто Манчини, немец Ханс-Дитер Флик, главный тренер сборной Бразилии Тите, Аргентины — Лионель Скалони, Каспер Юмланд — Дании и Гарет Саутгейт, который возглавляет Англию. Также в списке и клубные тренеры — Антонио Конте ("Тоттенхэм"), Унаи Эмери ("Вильярреал"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Томас Тухель ("Челси") и Кристоф Галтье ("Ницца").

Отметим, из "Барселоны" Кортес ушел из-за конфликтов в команде, сообщает sport.es. Несмотря на невероятный успех, дороги тренера и каталонского клуба разошлись из-за внутренних разногласий.

Кортес возглавил сборную Украины в ноябре этого года.

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#Женская сборная Украины
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