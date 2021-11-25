Рус

Тренер збірної України претендує на звання найкращого наставника року

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
7
Льюїс Кортес Новина оновлена 25 листопада 2021, 22:53
Льюїс Кортес

Кортес увійшов у шорт-лист завдяки заслугам у жіночій команді "Барселони".

Головний тренер жіночої збірної України з футболу Льюїс Кортес увійшов до списку номінантів на звання найкращого наставника у світі за версією Globe Soccer Awards.

Минулого сезону разом із "Барселоною" Кортес ставав чемпіоном Іспанії, а також виграв Суперкубок країни.

Серед конкурентів іспанського фахівця головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам, керманич італійців Роберто Манчіні, німець Ханс-Дітер Флік, головний тренер збірної Бразилії Тіте, Аргентини — Ліонель Скалоні, Каспер Юмланд — Данії та Гарет Саутгейт, який очолює Англію. Також у списку і клубні тренери — Антоніо Конте ("Тоттенхем"), Унаї Емері ("Вільярреал"), Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті"), Томас Тухель ("Челсі") та Крістоф Галтьє ("Ніцца").

Зазначимо, із "Барселони" Кортес пішов через конфлікти в команді, повідомляє sport.es. Незважаючи на неймовірний успіх, дороги тренера та каталонського клубу розійшлися через внутрішні розбіжності.

Кортес очолив збірну України у листопаді цього року.

Теги:
#Жіноча збірна України
ДТП у Харкові
Харків
Автомобілі розчавило разом із людьми: чергова масштабна ДТП сталася у Харкові (фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
ДТП у Харкові
Автомобілі розчавило разом із людьми: чергова масштабна ДТП сталася у Харкові (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Ключові новини дня
Підсумки дня 25 листопада: смерть Омельченка, інсайди про воєнний стан та нова державіакомпанія України
Дата публікації
Категорія
Тепер командам можна всі сили кидати на УПЛ
"Шахтар" та "Динамо" пробили дно в Європі: хто винен і що буде далі
Дата публікації
Категорія
Мультикоптер
Під Одесою військові збили новенький дрон поліції за 1,5 мільйони гривень: як так вийшло (фото)
Дата публікації
Категорія
Олександр Омельченко
Ера Омельченка у Києві: чим запам'ятався колишній мер столиці, який помер від COVID-19