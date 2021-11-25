Тренер збірної України претендує на звання найкращого наставника року
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Кортес увійшов у шорт-лист завдяки заслугам у жіночій команді "Барселони".
Головний тренер жіночої збірної України з футболу Льюїс Кортес увійшов до списку номінантів на звання найкращого наставника у світі за версією Globe Soccer Awards.
Минулого сезону разом із "Барселоною" Кортес ставав чемпіоном Іспанії, а також виграв Суперкубок країни.
Серед конкурентів іспанського фахівця головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам, керманич італійців Роберто Манчіні, німець Ханс-Дітер Флік, головний тренер збірної Бразилії Тіте, Аргентини — Ліонель Скалоні, Каспер Юмланд — Данії та Гарет Саутгейт, який очолює Англію. Також у списку і клубні тренери — Антоніо Конте ("Тоттенхем"), Унаї Емері ("Вільярреал"), Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті"), Томас Тухель ("Челсі") та Крістоф Галтьє ("Ніцца").
Зазначимо, із "Барселони" Кортес пішов через конфлікти в команді, повідомляє sport.es. Незважаючи на неймовірний успіх, дороги тренера та каталонського клубу розійшлися через внутрішні розбіжності.
Кортес очолив збірну України у листопаді цього року.
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