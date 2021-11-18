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Екс-тренер "Барселони" офіційно очолив збірну України з футболу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Виконком Української асоціації футболу Новина оновлена 18 листопада 2021, 12:53
Виконком Української асоціації футболу

Іменитий спеціаліст працюватиме в Україні.

У середу, 17 листопада, у Будинку футболу у Києві відбувся Виконком Української асоціації футболу (УАФ), на якому було ухвалено низку рішень, зокрема іспанця Луїса Кортеса призначили головним тренером жіночої збірної України з футболу.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

За інформацією джерела, іменитий тренер, який минулого сезону виграв з "Барселоною" чемпіонат та Кубок Іспанії, а також Лігу чемпіонів, працюватиме з українською командою з двома помічниками з Іспанії. Президент УАФ Андрій Павелко зазначив, що Кортес також допоможе нашій країні у розвитку жіночого футболу, адже він успішно зробив це у Каталонії. До іспанця збірною керувала українка Наталія Зінченко.

Луїс Кортес
Луїс Кортес

Додамо, що минулого сезону Кортеса було визнано найкращим тренером жіночої команди за версією УЄФА. В Іспанії разом з "Барселоною" він двічі вигравав національну першість та Кубок країни. Крім того, 2020 року жіноча команда "Барселони" виграла і Суперкубок Іспанії.

Наталія Зінченко стала першою жінкою, яка керувала національною жіночою збірною України з футболу
Наталія Зінченко стала першою жінкою, яка керувала національною жіночою збірною України з футболу

Зазначимо, з "Барселони" Кортес пішов через конфлікти в команді, повідомляє sport.es. Попри неймовірний успіх, дороги тренера та каталонського клубу розійшлися через внутрішні розбіжності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що капітан збірної Чилі Артуро Відаль зробив жорстокий фол у матчі відбору на ЧС-2022.

Теги:
#Футбол #ФК Барселона #Жіноча збірна України
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