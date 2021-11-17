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Капітан збірної врізав супернику по голові ударом з Mortal Kombat (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Артуро Відаль Новина оновлена 17 листопада 2021, 20:53
Артуро Відаль

Футболіст поплатився за свою витівку.

Відомий чилійський футболіст Артуро Відаль, який виступає в "Інтері" (Мілан), відзначився жорстоким порушенням правил у матчі відбору на чемпіонат світу-2022 проти команди Еквадору.

У дебюті зустрічі чилійці пропустили гол і помчали відіграватися. У якийсь момент Відаль у боротьбі за м’яч виконав шалений фол, врізавши ногою в голову захиснику гостей Феліксу Торресу. Рефері Фернандо Рапалліні відразу видалив чилійця, який залишив свою команду в меншості та фактично без шансів на успіх. До речі, порушення правил Відаля більше схоже на бойовий прийом з гри Mortal Kombat, ніж на спробу відібрати м’яч.

Відео жорстокого порушення правил Відаля доступне в мережі:

Додамо, що збірна Чилі зрештою програла Еквадору з рахунком 0:2. Ця поразка відкинула чилійців (16 очок) на 6-те місце у турнірній таблиці американського відбору. Еквадорці (23 очки) – треті. Перші 4 команди вирушать безпосередньо на ЧС до Катару, а 5-е місце боротиметься за заповітну путівку через плей-офф.

Відеоогляд матчу Чилі — Еквадор:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" знайшов 16-річного діаманта у Бразилії.

Теги:
#Футбол #Збірна Чилі #Збірна Еквадору #Артуро Відаль
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