Капитан сборной врезал сопернику по голове ударом из Mortal Kombat (видео)

Футболист поплатился за свою выходку.

Известный чилийский футболист Артуро Видаль, который выступает в "Интере" (Милан), отметился жестоким нарушением правил в матче отбора на чемпионат мира-2022 против команды Эквадора.

В дебюте встречи чилийцы пропустили гол и помчались отыгрываться. В какой-то момент Видаль в борьбе за мяч исполнил безумный фол, врезав ногой в голову защитнику гостей Феликсу Торресу. Рефери Фернандо Рапаллини тут же удалил чилийца, который оставил свою команду в меньшинстве и фактически без шансов на отыгрыш. К слову, нарушение правил Видаля больше походило на боевой прием из игры Mortal Kombat, нежели на попытку отобрать мяч.

Видео жестокого нарушения правил Видаля доступно в сети:

Добавим, что сборная Чили в итоге проиграла Эквадору со счетом 0:2. Это поражение отбросило чилийцев (16 очков) на 6-е место в турнирной таблице южноамериканского отбора. Эквадорцы (23 очка) — третьи. Первые 4 команды отправятся напрямую на ЧМ в Катар, а 5-е место будет бороться за заветную путевку через плей-офф.

Видеообзор матча Чили — Эквадор:

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