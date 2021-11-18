Укр

Экс-тренер "Барселоны" официально возглавил сборную Украины по футболу

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Луис Кортес Новость обновлена 18 ноября 2021, 12:53
Луис Кортес

Именитый специалист будет работать в Украине.

В среду, 17 ноября, в Доме футбола в Киеве состоялся Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ), на котором было принято ряд решений, в частности испанца Луиса Кортеса назначили главным тренером женской сборной Украины по футболу.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

По информации источника, именитый тренер, который в прошлом сезоне выиграл с "Барселоной" чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов, будет работать с украинской командой с двумя ассистентами из Испании. Президент УАФ Андрей Павелко отметил, что Кортес также поможет нашей стране в развитии женского футбола, ведь он успешно сделал это в Каталонии. До испанца сборной руководила украинка Наталья Зинченко.

Луис Кортес
Луис Кортес

Добавим, что в прошлом сезоне Кортес был признан лучшим тренером женской команды по версии УЕФА. В Испании вместе с "Барселоной" он дважды выигрывал национальное первенство и Кубок страны. Кроме того, в 2020 году женская команда "Барселоны" выиграла и Суперкубок Испании.

Наталья Зинченко стала первой женщиной, руководившей национальной женской сборной Украины по футболу
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Отметим, из "Барселоны" Кортес ушел из-за конфликтов в команде, сообщает sport.es. Несмотря на невероятный успех, дороги тренера и каталонского клуба разошлись из-за внутренних разногласий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что капитан сборной Чили Артуро Видаль совершил жестокий фол в матче отбора на ЧМ-2022.

Теги:
#Футбол #ФК Барселона #Женская сборная Украины
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