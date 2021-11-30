Стало відомо, скільки заробляють дівчата-футболістки у чемпіонаті України

Для професійного спорту суми здаються мізерними.

Директор зі стратегії та комунікацій «Шахтаря» Юрій Свиридов в інтерв’ю «Футбольному формату» розповів про зарплати у жіночому українському футболі.

"Ну які зарплати у нас у дівчат? Ось я чув, що порядок цифр такий: від 300 до 1500 доларів. Не виключаю, що можуть бути й куди менші суми. Але якщо ми говоримо про справді сильних гравців у топ-клубах — там у районі 1500.

Незважаючи на це, я бачу, що український жіночий футбол має дуже велике майбутнє. Він набирає популярності в країні і дивитися часом набагато цікавіше, ніж чоловічий. Вже видно, що багато дівчат хочуть займатися цим видом спорту.

Вірю, що найближчими роками жіночі команди почнуть грати на великих стадіонах. Хоча "Житлобуд-1" вже і зараз спокійно собі проводить єврокубкові матчі на "Металісті", — заявив Свиридов.

Нагадаємо, із цього сезону кожна чоловіча команда УПЛ зобов’язана мати у своїй структурі жіночу команду, яка має виступати на професійному рівні. У вищій лізі чемпіонату України наразі виступає 11 команд.

Як раніше повідомляв "Телеграф", тренер збірної України претендує на звання найкращого наставника року у світі.