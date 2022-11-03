УЄФА вигадав ще один футбольний турнір: що це означає для України

Для жінок запускають Лігу націй

За два роки до Олімпійських ігор у Парижі УЄФА оголосив про створення жіночої Ліги націй. Її фінальний етап стане кваліфікацією олімпійського турніру. Вперше новий формат буде використано напередодні чемпіонату Європи-2025 серед жінок, аналогічні принципи застосовуватимуться до чемпіонату світу 2027 року.

Як і в чоловічій футбольній Лізі націй, чотири переможці груп найсильнішого дивізіону вийдуть у фінальний етап турніру. 2024 року за підсумками півфінальних матчів визначаться дві команди, які поряд із Францією візьмуть участь в олімпійському турнірі. Якщо Франція пройде у фінал, на Олімпіаду відбереться команда, яка займе третє місце, повідомляє УЄФА.

Європейська кваліфікація стартує навесні 2024 року після завершення Ліги націй і складається з двох етапів. Перший етап проводиться у тому ж форматі, що й Ліга націй.

Кінцева мета цього етапу змагань для команди — відібратися на чемпіонат Європи або чемпіонат світу і зайняти якомога вище місце в системі ліг у наступному циклі. Залежно від місця у групі команди або залишаться у своєму дивізіоні, або будуть автоматично переведені до вищої чи нижчої ліги.

Вісім найкращих за рейтингом команд ліги А за підсумками європейської кваліфікації отримають прямі путівки на Євро-2025. Місця, що залишилися, будуть розіграні в раундах плей-офф європейської кваліфікації.

Що це означає для України? Наша жіноча команда лише одного разу грала на чемпіонаті Європи – у 2009 році не вийшла з групи. На Євро-2022 наші дівчата не пробилися, програвши у стикових матчах Північній Ірландії. У Олімпійських іграх також українки ніколи не брали участі. І навряд чи нова система спростить Україні можливість потрапити на великі турніри.