Рус

Гол української футболістки визнаний найкращим у Лізі чемпіонів (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
184
Ольга Овдійчук Новина оновлена 24 грудня 2021, 11:23
Ольга Овдійчук

Сезон видався невдалим для "Житлобуду-1", але є привід для гордості.

М’яч української футболістки Ольги Овдійчук визнав найкращим голом групового турніру Ліги чемпіонів, повідомляє прес-служба УЄФА.

Свій точний удар Овдійчук завдала у матчі 4-го туру туру жіночої Ліги чемпіонів проти клубу "Брейдаблік" з Ісландії. Сама гра закінчилася перемогою "Житлобуду-1" з рахунком 2:0.

Раніше цей же м’яч Овдійчук був визнаний найкращим голом тижня у турнірі.

Друге місце у голосуванні посіла Ліке Мартенс із "Барселони", за нею розташувалася її одноклубниця Фріда Рольфе.

У поточному розіграші Ліги чемпіонів єдиний представник України посів третє місце у групі із чотирма очками і на цьому припинив виступ у єврокубках цього сезону.

Як раніше повідомляв "Телеграф", колишній тренер "Барселони" Луїс Кортес очолив жіночу збірну України. Минулого сезону Кортеса визнано найкращим тренером жіночої команди за версією УЄФА. В Іспанії разом із "Барселоною" він двічі вигравав національну першість та Кубок країни. Крім того, 2020 року жіноча команда "Барселони" виграла і Суперкубок Іспанії.

Теги:
#Ліга чемпіонів #Житлобуд #Жіночий футбол
Дати Путіну по зубам: віцеадмірал Гайдук про те, як зламати плани РФ щодо захоплення України
Інтерв'ю
Дати Путіну по зубам: віцеадмірал Гайдук про те, як зламати плани РФ щодо захоплення України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дати Путіну по зубам: віцеадмірал Гайдук про те, як зламати плани РФ щодо захоплення України
Дати Путіну по зубам: віцеадмірал Гайдук про те, як зламати плани РФ щодо захоплення України
Дата публікації
Категорія
Фотографії Бубира розповсюджували восени, коли намагалися його знайти
"Полював" на маленьких дівчаток у різних містах України: що відомо про заарештованого у Львові педофіла (фото)
Дата публікації
Категорія
В Україні показник смертності збільшився вдвічі з минулого року
З появою коронавірусу смертність в Україні зросла вдвічі: що відомо
Дата публікації
Категорія
Говорити по мобільному телефону стало дорожче
Сьогодні в Україні різко подорожчає мобільний зв'язок: по чиїх кишенях вдарять дзвінки
Дата публікації
Категорія
Деякі регіони України накриють хуртовини
Частину України замете снігом: кому не пощастить із погодою на Різдво