Гол української футболістки визнаний найкращим у Лізі чемпіонів (відео)

Сезон видався невдалим для "Житлобуду-1", але є привід для гордості.

М’яч української футболістки Ольги Овдійчук визнав найкращим голом групового турніру Ліги чемпіонів, повідомляє прес-служба УЄФА.

Свій точний удар Овдійчук завдала у матчі 4-го туру туру жіночої Ліги чемпіонів проти клубу "Брейдаблік" з Ісландії. Сама гра закінчилася перемогою "Житлобуду-1" з рахунком 2:0.

Раніше цей же м’яч Овдійчук був визнаний найкращим голом тижня у турнірі.

Друге місце у голосуванні посіла Ліке Мартенс із "Барселони", за нею розташувалася її одноклубниця Фріда Рольфе.

У поточному розіграші Ліги чемпіонів єдиний представник України посів третє місце у групі із чотирма очками і на цьому припинив виступ у єврокубках цього сезону.

Як раніше повідомляв "Телеграф", колишній тренер "Барселони" Луїс Кортес очолив жіночу збірну України. Минулого сезону Кортеса визнано найкращим тренером жіночої команди за версією УЄФА. В Іспанії разом із "Барселоною" він двічі вигравав національну першість та Кубок країни. Крім того, 2020 року жіноча команда "Барселони" виграла і Суперкубок Іспанії.