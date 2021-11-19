Українська футболістка забила найкращий м’яч тижня у Лізі чемпіонів (відео)

А "Житлобуд-1" здобув першу перемогу в турнірі.

У четвер харківський "Житлобуд-1" на виїзді здобув перемогу над ісландським "Брейдабліком" у матчі 4-го туру туру жіночої Ліги чемпіонів. Гра завершилася перемогою українок із рахунком 2:0.

Один із м’ячів забила один із лідерів харківського клубу Ольга Овдійчук. М’яч українки став найкращим голом тижня за версією офіційного твіттера турніру.

Овдійчук має досвід виступу у зарубіжних чемпіонатах, у тому числі у складі мадридського "Атлетико".

Завдяки цій перемозі у "Житлобуду-1" чотири набрані очки та третє місце у групі. Далі проходять дві найкращі команди з кожного квартету.

Свій наступний матч харків’янки проведуть 8 грудня проти лідера групи — паризького "ПСЖ", який раніше виграв у всіх чотирьох зустрічах турніру.

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