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Украинская футболистка забила лучший мяч недели в Лиге чемпионов (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Автор
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Ольга Овдийчук Новость обновлена 19 ноября 2021, 17:23
Ольга Овдийчук

А "Жилстрой-1" добился первой победы в турнире.

В четверг харьковский "Жилстрой-1" на выезде одержал победу над исландским "Брейдабликом" в матче 4-го тура тура женской Лиги чемпионов. Игра завершилась победой украинок со счетом 2:0.

Один из мячей забила один из лидеров харьковского клуба Ольга Овдийчук. Мяч украинки стал лучшим голом недели по версии официального твиттера турнира.

Овдийчук имеет опыт выступления в зарубежных чемпионатах, в том числе, в составе мадридского "Атлетико".

Благодаря этой победе у "Жилстроя-1" четыре набранных очка и третье место в группе. Далее проходят две лучших команды из каждого квартета.

Свой следующий матч харьковчанки проведут 8 декабря против лидера группы — парижского "ПСЖ", который до этого выиграл во всех четырех встречах турнира.

Как ранее сообщал "Телеграф", бывшая девушка игрока мужской сборной Украины по футболу Дарья Савина вспомнила, как Владислав Супряга плакал по ночам. По словам журналистки телеканалов "Футбол", у форварда были проблемы с главным тренером Александром Хацкевичем, который уже покинул киевский клуб.

Теги:
#Жилстрой #Женский футбол
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