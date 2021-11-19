Украинская футболистка забила лучший мяч недели в Лиге чемпионов (видео)

А "Жилстрой-1" добился первой победы в турнире.

В четверг харьковский "Жилстрой-1" на выезде одержал победу над исландским "Брейдабликом" в матче 4-го тура тура женской Лиги чемпионов. Игра завершилась победой украинок со счетом 2:0.

Один из мячей забила один из лидеров харьковского клуба Ольга Овдийчук. Мяч украинки стал лучшим голом недели по версии официального твиттера турнира.

Овдийчук имеет опыт выступления в зарубежных чемпионатах, в том числе, в составе мадридского "Атлетико".

Благодаря этой победе у "Жилстроя-1" четыре набранных очка и третье место в группе. Далее проходят две лучших команды из каждого квартета.

Свой следующий матч харьковчанки проведут 8 декабря против лидера группы — парижского "ПСЖ", который до этого выиграл во всех четырех встречах турнира.

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