Бывшая девушка рассказала, из-за чего игрок сборной Украины рыдал по ночам

Сейчас игровой практики у форварда не больше.

Журналистка телеканалов "Футбол" Дарья Савина, которая любит радовать своих читателей яркими фото, в интервью Sport Arena рассказала о трудностях нападающего "Динамо" Владислава Супряги.

Ранее Савина встречалась на протяжении нескольких лет с Супрягой, а потом стала женой партнера форварда по юношеской сборной Украины Валерия Бондаря.

"Во времена Хацкевича Влада не признавали в "Динамо". Этот период можно назвать самым ужасным в карьере, когда Супряга просто рыдал по ночам. Мне буквально приходилось выталкивать его на тренировки, потому что Влад не хотел ничего делать. По моему мнению, "Динамо" — это не команда для Влада. Он может раскрыться в других клубах, например, в "Днепре-1". Или же хорошо себя проявить в Европе", — считает Савина.

Александр Хацкевич был главным тренером "Динамо" с июня 2017 года по августа 2019 года.

В нынешнем сезоне 20-летний форвард провел 4 матча в чемпионате Украины и не забил ни одного мяча.

Как ранее сообщал "Телеграф", Супряга мог перейти в "Дженоа", однако травмировался в товарищеском матче, и трансфер сорвался.