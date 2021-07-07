Супряга, находящийся в шаге от перехода в "Дженоа", травмировался в спарринге "Динамо"

Сегодня, 7 июля 2021-го года, в ряде итальянских источников появилась информация о том, что форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга находится в шаге от перехода в клуб Серии А "Дженоа". Также это подтвердил ряд итальянских инсайдеров. Сумма трансфера должна была составлять около 10 миллионов евро.

Однако сегодня в спарринге киевского "Динамо" против швейцарского "Люцерна" Владислав получил травму левого бедра и был заменён на 69-й минуте поединка. Степень травмы и время, нужное для восстановления - пока неизвестны и будут известный позже. Также непонятно, каким образом случившееся повлияет на переговоры между клубами, а ещё и сам факт перехода игрока.

Ранее "Телеграф" сообщал, что испанский форвард "Динамо" Киев Фран Соль отправился в новую аренду. На этот раз - в клуб "Эйбар", занявший в прошлом сезоне последнее двадцатое место и вылетевший из Ла Лиги в Сегунду. В прошлом сезоне он выступал за клуб "Тенерифе", также играющий в Сегунде.