"Динамо" получило солидное предложение из Серии А по украинцу

Итальянский футбольный клуб "Дженоа" сделал предложение "Динамо" по украинскому нападающему Владиславу Супряге. Об этом сообщает primocanale.

По информации источника, "Грифоны" предлагают "Бело-синим" 5 млн евро за 21-летнего форварда плюс бонусы. Теперь слово за киевлянами, которые в прошлом сезоне не продали футболиста в "Болонью" за гораздо большую сумму. Источник отмечает, что "Болонья" и еще несколько европейских клубов внимательно следят за ситуацией с Супрягой.

В прошлой кампании на счету форварда лишь три мяча и 5 голевых передач в 21 матче за "Динамо" во все турнирах. Сезон 2020/21 Супряга начинал как основной форвард, но позже потерял доверие Мирчи Луческу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Дженоа" присматривалась к Супряге. В сентябре 2020 года "Болонья" пыталась подписать украинского форварда, предложив 10 млн евро, однако руководство киевлян посчитало эту сумму недостаточной за игрока. После нелучшего сезона Супряга явно упал в цене, и "Красно-синие" вновь попытались заполучить бомбардира.