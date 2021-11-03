Укр

"Глаза волшебные": Даша Савина выложила фото с глубоким декольте (фото)

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Дарья Савина продолжает радовать подписчиков яркими фото. Новость обновлена 03 ноября 2021, 09:49
Дарья Савина продолжает радовать подписчиков яркими фото.

Сам пост посвящен мотивации.

Ведущая телеканалов "Футбол" Дарья Савина на своей странице в инстаграме опубликовала новое фото.

Жена защитника "Шахтера" Дениса Бондаря в этот раз рассказала о мотивации и посвятила публикацию хейтерам. Сама ведущая появилась перед публикой в оранжево-черном платье, напоминающим цвета донецкого клуба.

"Талантливый человек — талантлив во всем! Это 100% обо мне. Нравится вам этот факт или нет, не знаю, но просто нужно понять и принять. Так вот, у меня есть один талант, о котором я и сама только недавно узнала. Знаете, какой?

Бесить своими достижениями, присутствием и жизнью недоброжелателей А какие у вас есть особенные таланты? Надеюсь, что у всех с чувством юмора хорошо", — написала Савина.

Всего за несколько дней публикация собрала почти девять тысяч отметок нравится. Один из подписчиков так отреагировал на пост:

"Глаза волшебные, волосы красивые, вы — невероятная", — написал юзер под ником serikkenshenbaev.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поразила подписчиков ярким фото без белья.

Теги:
#Футбол #Девушки #Шахтер #Дарья Савина
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