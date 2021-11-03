Рус

"Очі чарівні": Даша Савіна виклала фото з глибоким декольте (фото)

Автор
Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
60
Дар’я Савіна продовжує радувати передплатників яскравими фото. Новина оновлена 03 листопада 2021, 09:49
Дар’я Савіна продовжує радувати передплатників яскравими фото.

Сам пост присвячений мотивації.

Ведуча телеканалів "Футбол" Дар’я Савіна на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала нове фото.

Дружина захисника "Шахтаря" Дениса Бондаря цього разу розповіла про мотивацію та присвятила публікацію хейтерам. Сама ведуча з’явилася перед публікою в оранжево-чорній сукні, що нагадує кольори донецького клубу.

"Таланлива людина — талановита у всьому! Це 100% про мене. Подобається вам цей факт чи ні, не знаю, але просто треба зрозуміти і прийняти. Так от, у мене є один талант, про який я й сама нещодавно дізналася. Знаєте, який?

Бісити своїми досягненнями, присутністю та життям недоброзичливців А які у вас є особливі таланти? Сподіваюся, що у всіх із почуттям гумору добре", — написала Савіна.

За кілька днів публікація зібрала майже дев’ять тисяч позначок подобається. Один із підписників так відреагував на пост:

"Очі чарівні, волосся гарне, ви — неймовірна", — написав користувач під ніком serikkenshenbaev.

Як повідомляв "Телеграф", українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вразила підписників яскравим фото без білизни.

Теги:
#Футбол #Дівчата #Шахтар #Дар'я Савіна
На протесті багато учасників — без масок
Київ
Противники вакцинації від COVID-19 перекрили центр Києва, проїхати неможливо (карта, фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На протесті багато учасників — без масок
Противники вакцинації від COVID-19 перекрили центр Києва, проїхати неможливо (карта, фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Кабмін України може суттєво оновитися
Нардепів поставили перед фактом: хто з міністрів вилетить із Кабміну вже цього тижня
Дата публікації
Категорія
В аварії у Харкові загинув 58-річний Ігор Носов
"Це не ДТП, а вбивство": дочка загиблого в аварії з Колею Харківським
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков
Розшукуваний хакер, який навчався у Туреччині – з ким зустрічався Антон Поляков перед смертю
Дата публікації
Категорія
Лікарня
Простий аналіз крові може вказати на запалення легень при COVID-19