"Очі чарівні": Даша Савіна виклала фото з глибоким декольте (фото)

Сам пост присвячений мотивації.

Ведуча телеканалів "Футбол" Дар’я Савіна на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала нове фото.

Дружина захисника "Шахтаря" Дениса Бондаря цього разу розповіла про мотивацію та присвятила публікацію хейтерам. Сама ведуча з’явилася перед публікою в оранжево-чорній сукні, що нагадує кольори донецького клубу.

"Таланлива людина — талановита у всьому! Це 100% про мене. Подобається вам цей факт чи ні, не знаю, але просто треба зрозуміти і прийняти. Так от, у мене є один талант, про який я й сама нещодавно дізналася. Знаєте, який?

Бісити своїми досягненнями, присутністю та життям недоброзичливців А які у вас є особливі таланти? Сподіваюся, що у всіх із почуттям гумору добре", — написала Савіна.

За кілька днів публікація зібрала майже дев’ять тисяч позначок подобається. Один із підписників так відреагував на пост:

"Очі чарівні, волосся гарне, ви — неймовірна", — написав користувач під ніком serikkenshenbaev.

Як повідомляв "Телеграф", українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вразила підписників яскравим фото без білизни.