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Колишня дівчина розповіла, через що гравець збірної України ридав ночами

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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У Владислава Супряги були важкі часи у "Динамо" Новина оновлена 18 листопада 2021, 14:53
У Владислава Супряги були важкі часи у "Динамо"

Наразі ігрової практики у форварда не більше.

Журналістка телеканалів "Футбол" Дар’я Савіна, яка любить радувати своїх читачів яскравими фото, в інтерв’ю Sport Arena розповіла про труднощі нападаючого "Динамо" Владислава Супряги.

Раніше Савіна зустрічалася протягом кількох років із Супрягою, а потім стала дружиною партнера форварда з юнацької збірної України Валерія Бондаря.

"За часів Хацкевича Влада не визнавали в "Динамо". Цей період можна назвати найжахливішим у кар’єрі, коли Супряга просто ридав ночами. Мені буквально доводилося виштовхувати його на тренування, бо Влад не хотів нічого робити. На мою думку, "Динамо" " — це не команда для Влада. Він може розкритися в інших клубах, наприклад, у "Дніпрі-1". Або ж добре себе проявити в Європі", — вважає Савіна.

Олександр Хацкевич був головним тренером "Динамо" з червня 2017 року до серпня 2019 року.

Цього сезону 20-річний форвард провів 4 матчі в чемпіонаті України і не забив жодного м’яча.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Супряга міг перейти до "Дженоа", проте травмувався в товариському матчі, і трансфер зірвався.

Теги:
#УПЛ #Олександр Хацкевич #ФК Динамо (Київ) #Владислав Супряга #Даша Савіна
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