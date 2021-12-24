Гол украинской футболистки признан лучшим в Лиге чемпионов (видео)

Сезон выдался неудачным для "Жилстроя-1", но есть повод для гордости.

Мяч украинской футболистки Ольги Овдийчук признал лучшим голом группового турнира Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Свой точный удар Овдийчук нанесла в матче 4-го тура тура женской Лиги чемпионов против клуба "Брейдаблик" из Исландии. Сама игра закончилась победой "Жилстроя-1" со счетом 2:0.

Ранее этот же мяч Овдийчук был признан лучшим голом недели в турнире.

Второе место в голосовании заняла Лике Мартенс из "Барселоны", за ней расположилась ее одноклубница Фрида Рольфе.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов единственный представитель Украины занял третье место в группе с четырьмя очками и на этом прекратил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.

Как ранее сообщал "Телеграф", бывший тренер "Барселоны" Луис Кортес возглавил женскую сборную Украины. В прошлом сезоне Кортес был признан лучшим тренером женской команды по версии УЕФА. В Испании вместе с "Барселоной" он дважды выигрывал национальное первенство и Кубок страны. Кроме того, в 2020 году женская команда "Барселоны" выиграла и Суперкубок Испании.