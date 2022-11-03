"Они нелюди": российский спортсмен ненавидит Польшу из-за Крыма

Россиянин публично оскорбляет поляков

Чемпион Европы по волейболу в составе сборной россии, которую отстранили от Олимпиады-2024, Алексей Спиридонов рассказал, что ненавидит поляков.

Соответствующее заявление Спиридонов сделал в интервью sports.ru. По словам волейболиста, поляки начали оскорблять его на чемпионате мира в 2014 году, после того, как рф аннексировала Крым. После этого спортсмен не стеснялся оскорблять целую нацию.

"Польскую нацию я ненавижу. Понимаю, что плохо так говорить, но скрывать не вижу смысла. Еще с чемпионата мира-2014 я все про них понял, и мое мнение об этом никто никогда не поменяет. Русские начинают видеть истинное отношение поляков к нам только в последние полгода, а я увидел его еще восемь лет назад.

В 2014 году случился Крым. И каждый матч в Польше весь зал освистывал нас, наш гимн, и вообще они вели себя максимально по-хамски", — сказал Алексей.

Спортсмен также поддержал ведущего Матч ТВ Антона Анисимова, который в прямом эфире назвал поляков "мерзкими тварями".

"Многое могу понять, но, когда под постом моих детей основная масса пишет, что их нужно сжечь – это че, нормально? Они нелюди! Какая бы вражда ни была, но затрагивать детей…

Антон Анисимов в прямом эфире называл поляков мерзкими тварями, это же выглядело отвратительно? Абсолютно поддерживаю его в том высказывании. Лучшая фраза, которую можно подобрать про поляков", — добавил Спиридонов.

Ранее российский волейболист призвал Украину "повернуться лицом к сестре".

Напомним, сборную россии по волейболу не пустили на ЧМ-2022, место рф отдали команде Украины.