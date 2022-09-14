Украинский волейболист стал лучшим на Чемпионате мира (видео)

Украинец блестяще исполнял подачи

Волейболист Олег Плотницкий, игрок сборной Украины, которая сумела дойти до четвертьфинала чемпионата мира-2022 по волейболу, стал лучшим по количеству подач на вылет (эйсов).

Об этом сообщает suspilne. По информации источника, Олег, несмотря на то, что сыграл на несколько матчей меньше, чем его основные конкуренты, сделал больше всего эйсов. На счету украинца 18 подач на вылет. На втором месте расположился Нимир Абдель-Азиз из Нидерландов (12), а на третьем — Матеуш Бенек (11) из Польши.

Лидеры ЧМ-2022 по волейболу по количеству эйсов

Олег Плотницкий (Украина) – 18

Нимир Абдель-Азиз (Нидерланды) – 12

Матеуш Бенек (Польша) – 11

Йоанди Леал Идальго (Бразилия) – 10

Камиль Семенюк (Польша) – 10

Тончек Штерн (Словения) – 10

Добавим, что Плотницкий на турнире выполнил 82 подачи и заработал 91 очко, в том числе 64 – во время атак, 9 – блоками. Он стал самым результативным игроком сборной Украины на этом чемпионате. Чемпионом мира стала команда Италии, переигравшая в финале Польшу (3:1).

Напомним, на групповом этапе чемпионата мира украинцы выиграла два матча из трех. В 1-м туре украинские волейболисты проиграли Сербии (0:3), затем "Желто-синие" без проблем справились с Тунисом (3:0), а в 3-м туре наша команда переиграла Пуэрто-Рико (3:1). В 1/8 финала украинцы прошли Нидерланды (0:3), а в 1/4 финала украинцы уступили Словении (1:3).