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Сборная Украины по волейболу одержала первую победу на Чемпионате мира

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Украинская сборная по волейболу Новость обновлена 30 августа 2022, 00:36
Украинская сборная по волейболу

Украина одержала решительную победу и теперь встретится со сборной Пуэрто-Рико

В понедельник, 29 августа, сборная Украины по волейболу провела второй поединок в рамках группового турнира чемпионата мира, который после отстранения россии проходит в Польше (Катовице, Гливице) и Словении (Любляна). Матч против сборной Туниса хоть и начался не совсем успешно, однако украинским спортсменам удалось собраться с силами и одержать победу в трех сетах.

Трансляция матча проводилась в ютуб-канале "Суспільне Спорт". Встреча сборных Украины и Туниса проходила в Катовице и закончилась со счетом 3:0 (25:21, 25:19, 25:15), что стало первой победой украинских волейболистов на мировых первенствах с 1998 года.

В своем первом матче на чемпионате Украина получила поражение от Сербии (0:3).

Положение команд в группе А после двух туров:

  • 1. Сербия — 6 очков (разница сетов — 6:0);
  • 2. Украина — 3 (3:3);
  • 3. Тунис — 3 (3:3);
  • 4. Пуэрто-Рико — 0 (0:6).

31 августа украинская сборная сыграет последнюю игру в групповом поединке против сборной Пуэрто-Рико.

Как известно, в этом году турнир по волейболу должен был проходить в россии, однако из-за полномасштабного вторжения, Международная федерация волейбола FIVB приняла решение о переносе места проведения соревнования, а также отстранила сборную россии, отдав их место Украине.

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