Збірна України з волейболу здобула першу перемогу на Чемпіонаті світу

Україна здобула рішучу перемогу і тепер зустрінеться зі збірною Пуерто-Рико

У понеділок, 29 серпня, збірна України з волейболу провела другий поєдинок у рамках групового турніру чемпіонату світу, який після усунення росії проходить у Польщі (Катовіце, Глівіце) та Словенії (Любляна). Матч проти збірної Тунісу хоч і розпочався не зовсім успішно, проте українським спортсменам вдалося зібратися з силами та здобути перемогу у трьох сетах.

Трансляція матчу проводилася у ютуб-каналі "Суспільне Спорт". Зустріч збірних України та Тунісу проходила у Катовіце та закінчилася з рахунком 3:0 (25:21, 25:19, 25:15), що стало першою перемогою українських волейболістів на світових першостях з 1998 року.

У своєму першому матчі на чемпіонаті Україна здобула поразку від Сербії (0:3).

Положення команд у групі А після двох турів:

1. Сербія – 6 очок (різниця сетів – 6:0);

2. Україна – 3 (3:3);

3. Туніс — 3 (3:3);

4. Пуерто-Рико — 0 (0:6).

31 серпня українська збірна зіграє останню гру у груповому поєдинку проти збірної Пуерто-Рико.

Як відомо, цього року турнір з волейболу мав проходити в росії, проте через повномасштабне вторгнення Міжнародна федерація волейболу FIVB ухвалила рішення про перенесення місця проведення змагання, а також усунула збірну росії, віддавши їх місце Україні.