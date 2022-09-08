Сказка кончилась: сборная Украины с боем проиграла Словении в четвертьфинале ЧМ-2022 по волейболу (видео)

"Желто-синие" дали бой более сильной команде

В среду, 7 сентября в Любляне (Словения) состоялся матч 1/4 финала Чемпионата мира по волейболу Словения — Украина.

Победу и заветную путевку в полуфинал главного турнира для сборных одержала команда Словении. Итоговый счет — 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23), передает корреспондент "Телеграфа".

В первом сете украинцы без шансов переиграли хозяев встречи — 18:25, а вот во втором словенцы в упорной борьбе одержали минимальную победу — 26:24. В третьей партии Словения смотрелась еще лучше и закономерно победила — 25:19. В 4-м сете словенцы получили комфортное преимущество в начале, которое вылилось в итоговую победу — 25:23.

Полное видео матча 1/4 финала ЧМ-2022 по волейболу Словения — Украина

Таким образом, Словения вышла в полуфинал ЧМ-2022 по волейболу, где сыграет против Италии, которая 7 сентября переиграла Францию (3:2). Матчи этой стадии турнира пройдут 10 сентября. Финал и поединок за третье место запланированы на 11 сентября.

Напомним, на групповом этапе чемпионата мира украинцы выиграла два матча из трех. В 1-м туре украинские волейболисты проиграли Сербии (0:3), затем "Желто-синие" без проблем справились с Тунисом (3:0), а в 3-м туре наша команда переиграла Пуэрто-Рико (3:1).

Примечательно, что сборная Украины заменила на ЧМ-2022 по волейболу команду россии, которую отстранили из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.